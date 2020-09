Frankfurt siegt in Berlin trotz Hinteregger-Eigentors

Eintracht Frankfurt hat in der deutschen Fußball-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg geholt. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zum Saisonauftakt setzte sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am Freitagabend bei Hertha BSC mit 3:1 durch. Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger spielten in Berlin bei der Eintracht durch, ein Eigentor von Hinteregger (76.) blieb am Ende ohne Folgen.