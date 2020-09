Trump nominiert Erzkonservative Barrett als Höchstrichterin

US-Präsident Donald Trump hat die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett zur neuen Richterin am Supreme Court vorgeschlagen. Unter dem Jubel seiner Anhänger verkündete Trump seine Entscheidung am Samstagnachmittag im Rosengarten des Weißen Hauses. In seiner Vorstellung würdigte Trump die „unverbrüchliche Treue“ der 48-Jährigen zur US-Verfassung. „Sie werden phantastisch sein“, sagte Trump in Richtung der neben ihm stehenden siebenfachen Mutter.