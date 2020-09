Schallenberg warnt vor „Impf-Nationalismus“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Samstagabend bei seiner Rede anlässlich der 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen ganz klar für ein multilaterales System in der Geopolitik ausgesprochen. Schallenberg warnte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vor einem neuen „Wettlauf zum Mond“ bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Die Welt könne sich keinen „Impf-Nationalismus“ leisten, betonte der Außenminister, der seine Rede in der Wiener UNO-City hielt.