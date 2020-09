Bürgermeister-Stichwahl in sechs Vorarlberger Kommunen

In sechs Vorarlberger Kommunen werden am Sonntag im Rahmen von Stichwahlen die Bürgermeister bestimmt. In fünf der Gemeinden stehen die Amtsinhaber zur Wahl, in Bludenz wird es jedenfalls ein neues Stadtoberhaupt geben. Besondere Spannung versprechen die Wahlgänge in Hard am Bodensee, Bludenz und Bregenz, wo jeweils ÖVP-Kandidaten gegen Wahlwerber der SPÖ antreten. In Lochau am Bodensee könnte erstmals in Vorarlberg ein Kandidat der Grünen Bürgermeister werden.