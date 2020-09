Heer bietet Menschen mit Behinderung sichere Arbeitsplätze

Das Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet Arbeitgeber dazu, pro 25 Bediensteten eine Person mit Behinderung einzustellen. Mehr als ein Viertel der 1.333 Bediensteten mit Behinderung beim Bundesheer sind in Wien beschäftigt, gefolgt von Niederösterreich mit 20,5 Prozent, der Steiermark (15 Prozent) und Oberösterreich (14 Prozent). Sie sind in vielfältigen Bereichen eingesetzt: von einfachen Tätigkeiten wie Botendienste, Hilfsarbeit in Lagern, Magazinen, Küchen, Hausarbeiter, Kasernenwarte und Portiere über anspruchsvollere Arbeit als Kanzlei- oder Schreibkraft, Materialverwalter, Fernmelder, Handwerker und Facharbeiter wie Installateur, Schneider, Schuhmacher, Tischler, Restaurator bis zum gehobenen Dienst als Beamter bzw. Vertragsbediensteter in A1 in einer Funktion als Referent, Referatsleiter oder stellvertretender Abteilungsleiter.