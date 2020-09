Schwere Kämpfe in aserbaidschanischer Region Berg-Karabach

Pro-armenische Rebellen in Aserbaidschans Unruheregion Berg-Karabach haben am Sonntagfrüh zwei aserbaidschanische Militärhubschrauber abgeschossen. Zuvor habe die aserbaidschanische Armee die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region bombardiert, erklärten die Rebellen. Dabei seien auch Ziele in Berg-Karabachs Regionalhauptstadt Stepanakert angegriffen worden. Die beiden Kaukasus-Staaten streiten seit fast 30 Jahren um die Kontrolle über die Region Berg-Karabach.