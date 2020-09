Jemen-Konfliktparteien über Austausch von Gefangenen einig

Die Konfliktparteien im Jemen haben sich offenbar auf einen Austausch von mehr als tausend Gefangenen geeinigt. Dies verlautete am Samstag aus Verhandlungskreisen in der Schweiz. Binnen zwei Wochen sollten 681 Rebellen gegen 400 Regierungskräfte, darunter mehr als ein Dutzend Saudi-Araber und vier Sudanesen, ausgetauscht werden, hieß es von Regierungsseite. Die Gespräche unter UNO-Vermittlung an einem geheimen Ort in der Schweiz hatten am 18. September begonnen.