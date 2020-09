Mit den 662 Neuinfektionen, die am Sonntag vom Innenministerium gemeldet wurden, ist die Zahl der positiven Testergebnisse auf bisher 42.876 angewachsen. 787 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 33.589 wieder genesen. Damit stieg die Zahl der aktiv Erkrankten leicht auf 8.500 Erkrankte. Aktuell befinden sich 446 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 84 auf Intensivstationen.