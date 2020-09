Bewusstlose in Tirol: Toxikologische Untersuchung ausständig

Im Fall zweier Personen in Innsbruck, die Freitagabend vor einem Lokal plötzlich zusammengebrochen waren, ist nun eine toxikologische Untersuchung noch ausständig. Auch die Getränke der 55-Jährigen und des 56-Jährigen wurden sichergestellt, hieß es am Sonntag von der Polizei gegenüber der APA. Es sei aber noch völlig unklar, wie oder warum es zu dem Vorfall gekommen war. Es werde in „alle Richtungen ermittelt“. Zuvor war bekannt geworden, dass keine Drogen im Spiel waren.