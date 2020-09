Yamaha-Pilot Quartararo nach 3. Sieg wieder WM-Spitzenreiter

Exakt zwei Monate nach seinem Doppelsieg beim ersten Motorrad-WM-Schauplatz in Jerez ist Fabio Quartararo auf dem Podest wieder ganz oben gestanden. Der Franzose feierte am Sonntag in Barcelona im Grand Prix von Katalonien den dritten MotoGP-Erfolg seiner Karriere und übernahm wieder die WM-Führung. Der Yamaha-Pilot gewann vor den Suzukis von Joan Mir und Alex Rins (beide ESP).