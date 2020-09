Zwei Unentschieden in Bundesliga-Sonntagsspielen

Bei den beiden bisherigen Sonntagsspielen in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga hat es zwei Unentschieden gegeben. Die Austria verpasste den zweiten Heimsieg binnen einer Woche. Beim 2:2 (1:1) gegen den FC Admira gaben die Wiener spät eine Führung aus der Hand. Im Steiermark-Duell zwischen Sturm Graz und dem TSV Hartberg gab es ein 1:1 (0:1). Ein verwandelter Foulelfmeter in der 94. Minute für Hartberg sorgte für die Punkteteilung.

Nach den Austria-Toren von Christoph Monschein (8.) und Benedikt Pichler (52.) hatte es bis zur 87. Minute nicht nach dem ersten Punktgewinn der Admira in dieser Saison ausgesehen. Das Premierentor des 20-jährigen Maximilian Breunig war gleich ein wichtiges. Erwin Hoffer hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich der deutlich unterlegenen Südstädter erzielt.

Damir Buric feierte eine geglückte Rückkehr auf den Trainerstuhl der Admira. Er durfte sich 1.114 Tage nach seinem bisher letzten Spiel als Admira-Coach (5:0 gegen Mattersburg) in einer Antwort auf die 0:5-Schlappe der Südstädter in der Vorwoche gegen SKN St. Pölten probieren. Der 56-jährige Kroate versuchte dies mit einer defensiven Fünferkette und sechs Neuen in der Startformation.