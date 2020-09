Covid-Cluster in Oberösterreich halbwegs stabil

Die in Oberösterreich bekannten Covid-Cluster sind halbwegs stabil. Das zeigten die am Sonntagnachmittag vom Krisenstab des Landes Oberösterreich publizierten Zahlen. Bei dem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wels-Land bekannt gewordenen Cluster erhöhte sich die Zahl an Infizierten von 20 auf 24. Der Betrieb wurde behördlich geschlossen. Bei einem Fleischverarbeitungsbetrieb im Bezirk Ried kamen drei neue Fälle hinzu.