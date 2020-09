Gäste-Registrierung in St. Anton am Arlberg angekündigt

Obwohl in Tirol keine Registrierungspflicht für Gäste in Lokalen herrscht, hat der Tourismusverband (TVB) St. Anton am Arlberg angekündigt, dennoch eine solche Registrierung einzuführen. Es wäre aber „wünschenswert“, wenn es eine einheitliche Lösung für das Bundesland geben würde. Der Verband setzt dabei auf eine Registrierung via Smartphone, hieß es. Dafür müsse keine App installiert werden, sondern ein QR-Code etwa beim Betreten des Lokals gescannt werden.