Sieg und Niederlage für Rodionov, Novak am ersten Paris-Tag

Für Novak gab es am Sonntagabend im letzten Spiel des Tages, das teilweise unter geschlossenem Dach ausgetragen wurde, nur zu Beginn Hoffnung. Da begann der Weltranglisten-91. stark und nutzte auch Startschwierigkeiten Zverevs, der seit den US Open wie auch Thiem kein Match bestritten hatte. Novak schaffte ein Break zum 3:1 und zog auf 5:2 davon, konnte den Sack aber nicht zumachen. Zverev drehte den Satz noch, das war die Basis zum letztlich glatten Sieg.

Für Novak ist das Turnier dennoch noch nicht zu Ende, denn er ist im Doppel als Letzter noch in den Bewerb gerutscht und wird mit dem Slowenen Aljaz Bedene antreten. Danach spielt er in Köln zwei Turniere auf Hardcourt in der Halle, danach das Erste Bank Open in Wien. Nach einer Woche Pause ist noch Sofia als voraussichtlich letztes Event geplant.