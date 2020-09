Ex-SVM-Präsident Pucher laut eigener Aussage Toto-Millionär

Martin Pucher, ehemaliger Bankenchef der in einen Finanzskandal verwickelten Mattersburger Commerzialbank, ist laut eigener Aussage ein Toto-Millionär. Wie die „Krone“ (Montag-Ausgabe) aus dem Protokoll wusste, gab Pucher bei seiner Vernehmung an, alleine vor 1999 rund 60 Millionen Schilling im Fußball-Wettspiel gewonnen zu haben. Insgesamt habe er rund sieben Millionen Euro im Toto gewonnen, gab der Ex-Clubboss des Fußball-Bundesligisten SV Mattersburg demnach an.