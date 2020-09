Innsbruck – Spätestens seit dem öffentlichen Aufruf des Landes am 10. September, wonach Besucher des Queens Club in Innsbruck auf ihren Gesundheitszustand achten sollen, gilt der Nachtclub nicht nur in sozialen Netzwerken als negatives Beispiel, was die Einhaltung von Abständen und anderen Corona-Regeln betrifft. Fünf Tage nach dem Aufruf schrieben die Behörden bereits rund 60 Neuinfektionen dem Lokal zu. Angesichts steigender Fallzahlen in der Nachtgastronomie hatte die Bundesregierung die Regeln verschärft. Tirols Landeshauptmann Günther Platter begrüßte diese und kündigte scharfe Kontrollen sowie empfindliche Strafen bei Verstößen an.