Corona-Pandemie verändert Einstellung zur Demokratie kaum

Eine Zunahme orten die Autoren der Studie, dass sich - rückblickend vor allem auf 2019 bezogen - mehr Menschen an Demonstrationen beteiligten als noch 2017 und 2018. Vor allem junge Befragte berichteten doppelt so oft, in den vergangenen zwölf Monaten bei einer Kundgebung gewesen zu sein. Ausschlaggebend dafür dürfte die „Fridays for Future“-Bewegung gewesen sein.