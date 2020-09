Viel Pein unter dem Männerjoch: "Das Himmelszelt" am Burgtheater

Wien – Nach drei langen Stunden mit dem Gerichtsdrama „Das Himmelszelt“ der jungen britischen Autorin Lucy Kirkwood drängt sich die Frage auf, wieso es gerade dieses Stück, vorbei an Intendanz und Dramaturgie, auf die Bühne des Burgtheaters geschafft hat. Taugt das im Jänner 2020 in London uraufgeführte Werk, zumindest in der „Wiener“ Version, doch allein dazu, dreizehn Schauspielerinnen in ein inhaltlich ärgerlich blutleeres, dafür mit allerlei „bestialischem“ Zinnober angefülltes Deklamationskorsett zu zwingen.