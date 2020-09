Berwang investiert in kindersicheren Sessellift

Berwang – Zügig geht es mit der Modernisierung der Bergbahnen Berwang, zu denen seit dem heurigen Frühjahr auch die Panoramabahn Rastkopf gehört, voran. Nachdem im Vorjahr der Startschuss gefallen ist und die „Obere Karbahn I“ errichtet und in Betrieb genommen wurde, ist seit 3. August die zweite Bauphase im Gang, die neue Thanellerbahn in Arbeit. Die kuppelbare Sechsersesselbahn wird das Angebot an Aufstiegshilfen in Berwang heuer nicht nur erweitern und damit den langen Warteschlangen am Thanellerlift ein Ende bereiten. Sie stellt im Außerfern auch ein Novum dar. Sie ist die erste vollautomatische kindersichere Sesselbahn mit Wetterschutzhauben im Bezirk Reutte.