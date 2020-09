Stutfohlen-Auktion in Ebbs: „Tiamanta“ war der Diamant der Arena

Rund 1000 Käufer und Kaufinteressenten aus dem Inland und vielen europäischen Ländern kamen zur Auktion nach Ebbs. Erfreulich für den Verband war auch, dass heuer viele neue Interessenten gewonnen wurden. Man hatte auch nicht damit gerechnet, dass trotz der vielen Covid-19-Auflagen das Kaufinteresse von Käufern aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Tschechien oder Dänemark so groß sein würde. Vor Beginn merkte Obmann Lukas Scheiber in seiner Begrüßung daher an: „Noch nie haben wir so viele Winker vorab ausgegeben.“ Und das sollte ein gutes Vorzeichen sein. Auch der neue Kaufassistenten-Service war erfolgreich und konnte für eine dänische Käuferin den Zuschlag erreichen.