Effizienter testen und bessere Diagnose: Tiroler Klinik-Direktor fordert Umdenken

Innsbruck – Was könnte in der Abwicklung besser laufen, welche Erkenntnisse zu Covid-19 gibt es, welche Engpässe könnten auftreten? Damit beschäftigen sich Tirols Ärzte.

1 Triage : Wie sollen die niedergelassenen Ärzte in Grippezeiten mögliche Covid-Infizierte von nicht Infizierten trennen? Die Empfehlung beim Ärztetag lautete, durch eine telefonische Abfrage im Vorfeld oder die Möglichkeit, schon online einen Fragebogen auszufüllen, und dann durch eine zeitliche Trennung von anderen Patienten. Von Containerlösungen vor der Praxis als Triage wurde abgeraten. Eine Triage funktioniere räumlich (wie vor etwa vor Spitälern) nur, wenn dort auch ein Arzt für eine erste Diagnose anwesend sei.

3 PCR-Test : Manche PCR-Tests fallen laut Weiss über Wochen positiv aus, so dass der Patient zuhause bleiben muss, obwohl er gesund ist. Das müsse durch symptomorientierte Diagnostik geändert werden. Auch bei Influenza und andere Krankheiten würden gewisse Viren noch monatelang etwa im Harn nachgewiesen. Das sei nicht ungewöhnlich und deswegen werde keiner monatelang krankgeschrieben.

4 Langzeitfolgen : Laut Infektiologe Günther Weiss wurden im Rahmen einer Studie mit 120 Covid-19-Patienten festgestellt, dass 65 % noch sechs bis acht Wochen nach Ausbruch der Krankheit Symptome wie schlecht schlafen, schwitzen, sich schlapp fühlen aufwiesen. Nach drei Monaten aber ging es ihnen merklich besser. So eine Studie habe man leider bei Influenza nie gemacht. Auch da fühle man sich relativ lang schlapp.

5 Physiotherapie: Es mangelt in Corona-Zeiten an Physiotherapeuten. Der Grund: Patienten, die wegen Atemproblemen im Spital behandelt werden, haben in Bauchlage weniger Probleme. Das macht eine Physiotherapie nötig.