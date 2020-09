Grüne sorgen sich wegen Trump-Kandidatin um Menschenrechte

Die Grünen sorgen sich nach der Nominierung der erzkonservativen Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett zur US-Höchstrichterin um den Schutz der Menschenrechte in den USA. Es handle sich um eine „Kampfansage gegen die Rechte von Frauen, Minderheiten und LGBTI-Personen“, schrieb die Grüne Sprecherin für LGBTI und Außenpolitik, Ewa Ernst-Dziedzic, in einer Aussendung. Sie beobachte „die Entwicklung mit großer Beunruhigung in Hinblick auf erkämpfte Menschenrechte“.