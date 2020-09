Pompeo vermittelt im Gasstreit zwischen Ankara und Athen

Im Gasstreit zwischen Ankara und Athen hat US-Außenminister Mike Pompeo beide Seiten zu einer „friedlichen“ Lösung aufgerufen. Diese müsse „im Einklang mit internationalem Recht“ stehen, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung von Pompeo und dem griechischen Außenminister Nikos Dendias nach Gesprächen in Thessaloniki. Im Rahmen seines zweitägigen Aufenthalts in Griechenland will Pompeo am Dienstag den Nato-Marinestützpunkt an der Souda-Bucht auf Kreta besuchen.