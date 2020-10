Gerlos – Die Anzeige, die vorige Woche per E-Mail im Büro der Naturschutzabteilung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz landete, blieb nicht ohne Folgen. Nicht nur, weil der Anzeiger eine möglicherweise illegale Bodenaushubdeponie am Ortseingang von Gerlos ortete, sondern weil das Areal auf dem mitgeschickten Foto BH-Mitarbeiter Benjamin Hotter bekannt vorkam. Vor einigen Wochen hatte ihn nämlich ein Planer angerufen, der wissen wollte, ob es für Schüttungen in diesem Bereich eine naturschutzrechtliche Bewilligung brauche. Und Hotter hatte dies bestätigt. Um die Bewilligung war aber dann nicht angesucht worden.