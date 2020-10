Große Ehre: Amraser Matschgerer sind jetzt immaterielles Unesco-Kulturerbe

Innsbruck – Gute Nachrichten sind dieser Tage selten für Fasnachts- und Traditionsvereine. Die Amraser Matschgerer haben jetzt eine solche erhalten – und dürfen sich über die Aufnahme in das nationale immaterielle Kulturerbe freuen. Und auch wenn das mit den Feiern und den Auftritten in den kommenden Monaten noch schwer werden könnte, es schwingt eine große Portion Stolz mit, wenn Matschgerer-Obmann Bernhard Egger über die viele Arbeit im Vorfeld der Bewerbung spricht.

Was die Amraser so besonders macht? Einerseits der Ursprung im 17. Jahrhundert. „Diese aus einer dörfischen Gemeinschaft entstandene Tradition hat sich trotz der Angliederung an die Landeshauptstadt und des städtischen Einflusses erhalten“, heißt es etwa in der Begründung des österreichischen Fachbeirats für das immaterielle Kulturerbe.