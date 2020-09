USA: Österreich soll sich Anti-China-Allianz anschließen

„Wir wissen schon ein bisschen was. Wir haben alles versucht, waren nett und großzügig“, sagte der frühere Spitzenmanager. Doch Peking habe Industriespionage betrieben und Vereinbarungen nur gehalten, wenn ihm das ins Konzept passte. „Jetzt glauben wir, dass man ihnen nur mit Stärke begegnen kann.“ Nun suche China eine „parasitäre“ Beziehung mit Europa. „Länder wie Österreich oder Deutschland sind eine Trophäe für sie“, sagte er mit Blick auf die „unglaubliche intellektuelle Feuerkraft“ auch österreichischer Unternehmen.

Das Netzwerk, dem sich bereits 30 Staaten und 40 Unternehmen angeschlossen hätten, solle auch Vergeltungsaktionen durch China vorbeugen. „Sie können nicht an jedem Land und jedem Unternehmen gleichzeitig Vergeltung üben“, sagte Krach. Daher sei „Solidarität und Einigkeit“ so wichtig. „Die meisten Menschen haben schon die Erfahrung des Mobbings gemacht. Wenn man sich einem Mobber entgegenstellt, macht er einen Rückzieher. Vor allem dann, wenn man Freunde an seiner Seite hat, und das tun wir.“