Mit Husten in die Arbeit? "Auch Verkühlung gehört zuerst abgeklärt"

Laut dem aktuellen Arbeitsklima-Index gaben 65 Prozent der Österreicher an, in den letzten sechs Monaten trotz eingeschränkter Gesundheit gearbeitet zu haben. Vor allem auch aus Angst, den Job zu verlieren, was die Krise mit Sicherheit verstärkt hat. Dieses Verhalten von Arbeitnehmern, die aus Angst vor negativen Konsequenzen trotz Krankheit am Arbeitsplatz erscheinen, nennen Experten Präsentismus. Die betroffenen Personen „gefährden damit die eigene Gesundheit, verzögern den Heilungsverlauf und sind eine Ansteckungsquelle für ihre Kolleginnen und Kollegen“, sagt Ärztekammerpräsident und Mediziner Artur Wechselberger. Zudem verursachen sie durch ihre verminderte Leistungsfähigkeit Kosten für das Unternehmen und die Gesellschaft, etwa durch verminderte Produktivität, häufigere Fehler oder erhöhte Unfallzahlen.