Tiroler Betrieb mit Tagesmutter: Wenn Kinder mit zur Arbeit kommen

Innsbruck – Während Carolina Guiñazú mit den Kindern in der Puppenküche spielt, sitzen deren Mütter zwei Stockwerke weiter oben an ihrem Schreibtisch und beantworten E-Mails. Guiñazú ist seit Juni dieses Jahres Betriebstagesmutter im Curalino, der neu gegründeten internen Kinderbetreuungseinrichtung der Cura Cosmetics Group in Innsbruck. Das Kosmetikunternehmen bietet damit vier Betreuungsplätze für Kinder vom Babyalter bis zu 14 Jahren an. Bei Bedarf können dort bis zu acht Kinder betreut werden.

„Der Geschäftsleitung war eine interne Kinderbetreuung wichtig, aber anfangs war noch nicht klar, wie diese genau ablaufen sollte“, erklärt Katrin Winterle-Preindl, Personalleiterin bei Cura, den Start des Projekts. Das Unternehmen stellte sich die Frage, was Eltern am meisten stresst und wie sie diesen Teil aus unternehmerischer Sicht abdecken könnten. Den alltäglichen Stress des Bringens und Abholens der Kinder kennen berufstätige Eltern nur zu gut. „Man muss um Punkt 13 Uhr beim Kindergarten sein, rechtzeitig losfahren, den Verkehr einplanen, um das Kind nach der Arbeit pünktlich abzuholen, das ist ein enormer organisatorischer Aufwand“, sagt Winterle-Preindl. Mit der betrieblichen Kinderbetreuung bei Cura Cosmetics entgehen Mitarbeiter künftig diesem Stress. Mutter bzw. Vater gehen morgens gemeinsam mit dem Kind in dasselbe Gebäude, das Kind ins Curalino, der jeweilige Elternteil in sein Büro und zum Mittagessen treffen sie einander wieder in der Kantine. Dass die Entscheidung zu Gunsten des Curalinos ausgefallen ist, ist nicht zuletzt Judith Williams, Beauty-Expertin und Mehrheitsgesellschafterin der Cura, zu verdanken. Williams war diese Institution zur Unterstützung von Familien mit berufstätigen Eltern im Allgemeinen sowie von Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben im Speziellen eine Herzensangelegenheit.