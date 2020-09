Gemeinderat in St. Ulrich hob eigenen Beschluss wieder auf

Einer der vielen Haken und Unwegsamkeiten an der Geschichte: Leo Waltl sen. hatte für einen Großteil der Parzelle ein Vorkaufsrecht. Damit er auf dieses verzichtet, stimmte der damalige Gemeinderat im Juni 2012 einstimmig einer Vereinbarung zu, wonach Leo Waltl jun. 4000 Quadratmeter vom zukünftigen Gewerbegebiet an der nordsüdlichen Seite zum Preis von 58 Euro pro Quadratmeter erhalten soll. So konnten die Flächen erworben werden. Nachdem die Gemeinde mittlerweile 8300 Quadratmeter in Gewerbegebiet umgewandelt und auch an Firmen vergeben hat, stand unter anderem allerdings die Vereinbarung mit Waltl im Weg.