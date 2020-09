FC Wacker starb gegen Lustenau mit 0:0 den Chancen-Tod

Die Anfangsphase gehörte ganz den Gästen, die offensiv überraschten und durch einen Wallace-Kopfball nahe am Führungstreffer waren. Erst ab Minute 15 bekamen die Schwarzgrünen in den Griff. Nach Zuspiel von Fabio Viteritti hatte es Ronivaldo (19.) am Fuß, die Tivoli-Torblockade zu lösen, doch Domenik Schierl behielt die Nerven, blieb lange stehen und verhinderte die FCW-Führung. Auch mit einem Weitschuss von Thomas Kofler (33.) war der Lustenau-Goalie nicht zu bezwingen.

Was immer Daniel Bierofka seinen Kickern nach der Nullnummer in der Pause verbal mit auf den Weg in Halbzeit zwei gegeben hatte – es schien angekommen. Schwarzgrün war klar am Drücker. Zunächst scheiterte Alex Gründler zweimal an Schierl (47., 59.), dann musste Pius Grabher (64.) mit Gelb-Rot in die Kabine. Ronivaldo versemmelte (68., 79.), das erlösende Tor wollte einfach nicht fallen. Flo Jamnig (89.) vergab auch noch den Matchball, somit blieb der FC Wacker im dritten Spiel in Folge ohne Torerfolg und hinkt in der Tabelle hinterher.