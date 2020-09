Konflikt um Berg-Karabach weitet sich aus

Im wieder aufgeflammten Kampf um die Kaukasus-Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig den Beschuss der Grenzregionen zwischen den beiden Ländern - kilometerweit von Berg-Karabach entfernt - vorgeworfen. In der Stadt Vardenis sei dabei ein Zivilist ums Leben gekommen, erklärte das armenische Außenministerium am Dienstag. Das sei das erste Todesopfer auf armenischem Territorium, weit entfernt der Konfliktregion, hieß es.

Zuvor hatten beide Seiten schwere Artillerie in Stellung gebracht. Auch in der Nacht waren die Gefechte fortgesetzt worden. Ein Sprecher des armenischen Verteidigungsministeriums schrieb im Online-Dienst Facebook von „massivem Artilleriefeuer“ aserbaidschanischer Truppen auf armenische Stellungen. Die Truppen bereiteten sich auf einen weiteren Angriff vor.

Bei einem Drohnenangriffen auf Gebiete in Armenien sei ein nicht zum Militär gehörender Bus in Flammen aufgegangen, hieß es seitens der Regierung in Yerewan. Ob der Zivilist dabei getötet wurde oder bei einem anderen Angriff, war zunächst unklar.