Innsbruck – „Hilfe, die wollen mich töten. Bitte begrabt mich neben Oma.“ So lautete der Inhalt einer SMS, die ein Deutscher am 25. September 2017 seiner Schwester schickte. Am nächsten Tag war der 35-jährige Adrian Lukas aus seinem Hotelzimmer in St. Anton verschwunden. Seither fehlt jede Spur vom Arbeiter aus Görlitz in Sachsen. Der Fall ist bis heute ungeklärt.