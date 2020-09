Cecilia Bartoli tritt nach 28 Jahren wieder in Florenz auf

Mezzosopranistin Cecilia Bartoli, Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, tritt am 8. Oktober wieder bei einem Konzert in Florenz auf. Geplant ist eine „Hommage an Farinelli“ im Florentiner Theater „Maggio musicale“, wie die Leitung des Opernhauses unter der Führung von Intendanten Alexander Pereira am Dienstag mitteilte. Damit singt Bartoli nach 28 Jahren wieder in der toskanischen Hauptstadt.