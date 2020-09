Viele offene Fragen zur alten Musikschule in Wörgl

Wörgl – Kultur und Gasthäuser lassen sich bestens verbinden. Immerhin wurde bereits so manches berühmte Werk auf einem Bierdeckel skizziert. Ob das dereinst auch in der alten Wörgler Musikschule unmittelbar neben der Pfarrkirche passiert, wird die Zukunft zeigen. Zumindest will darin ein privater Investor mit der Errichtung eines „Kirchenwirtes“ – Gastronomie samt Gästebetten – für die Infrastruktur sorgen. Und das kulturelle Ambiete soll die Stadt beisteuern. Zumindest mit einem Heimatmuseum.