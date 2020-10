Zahnputzmuffel: Männer, packt die Zahnbürste öfter aus!

Zweimal täglich Zähneputzen. Diesen Satz hat schon jedes Kind zigmal gehört. Nur Männer ab 40 scheinen in dieser Hinsicht etwas vergesslich zu sein. Denn wie eine Umfrage der Marktforscher von marketagent.com im Auftrag des Zahnpasta-Konzerns CP GABA ergeben hat, nehmen es Männer dieser Altersgruppe mit der Mundhygiene häufig nicht so genau. 500 Österreicherinnen und Österreicher von 40 bis 75 Jahren wurden befragt – und 31 Prozent der männlichen Befragten gaben an, sich nur einmal täglich die Zähne zu putzen. Mehr als sechs Prozent machen ihre Beißwerkzeuge noch seltener sauber. Sechs von zehn Männern säubern etwa ihre Zähne dagegen zweimal täglich – so, wie es der Zahnarzt empfiehlt.