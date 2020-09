Kämpfe um Berg-Karabach weiten sich aus

Die seit drei Tagen tobenden Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan weiten sich offenbar aus. Beide Seiten warfen sich am Dienstag gegenseitig vor, auch Gebiete deutlich jenseits der umkämpften Region Berg-Karabach unter Beschuss zu nehmen. Armenien meldete den Tod eines Zivilisten in dem Ort Vardenis Dutzende Kilometer entfernt von der eigentlichen Konfliktzone. Aserbaidschan teilte wiederum mit, Armenien habe von Vardenis aus die Region Dashkasan beschossen.

Bei dem getöteten Zivilisten in Vardenis handelte es sich nach Angaben der armenischen Regierung um das erste Opfer auf armenischen Boden, seit die Kämpfe am Sonntag wieder ausgebrochen waren. In der Region Berg-Karabach seien indes vier Zivilisten bei Angriffen getöteten worden seien. Die Gesamtzahl der Toten seit Sonntag stieg am Dienstag auf 114 in Berg-Karabach, darunter Dutzende Soldaten.