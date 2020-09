Kämpfe um Berg-Karabach weiten sich aus, Jet abgeschossen

Armenien, das mit Russland verbündet ist, hatte der Türkei wiederholt direkte Einmischung in den Konflikt mit dem Nachbarland Aserbaidschan um die Provinz Bergkarabach vorgeworfen. Es gebe breit angelegte Angriffe des aserbaidschanischen Militärs mit schweren Artillerie-Systemen, sagte eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums. Das Ausmaß der Kampfhandlungen erreiche eine neue Stufe, so sei auch das armenische Militär gezwungen, Waffensysteme mit größerer Schlagkraft einzusetzen.

Bei dem getöteten Zivilisten in Vardenis handelte es sich nach Angaben der armenischen Regierung um das erste Opfer auf armenischen Boden, seit die Kämpfe am Sonntag wieder ausgebrochen waren. In der Region Berg-Karabach seien indes vier Zivilisten bei Angriffen getöteten worden seien. Die Gesamtzahl der Toten seit Sonntag stieg am Dienstag auf 114 in Berg-Karabach, darunter Dutzende Soldaten.