Novomatic-Manager entschlägt sich im Ibiza-Ausschuss zuhauf

Weder bekamen die Abgeordneten Aufschluss über eine Hauptversammlung der Casag im Juni 2018 noch über einen Stimmbindungsvertrag oder das „Zukunftsmodell 2020“ das in einem Papier zur Glücksspielregulierung im Finanzministerium. Die Abgeordneten konfrontierten Legat reihenweise mit diversen Vorwürfen, die der Leiter der Rechtsabteilung aber immer mit seinem Entschlagungsrecht quittierte. Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl hielt das teils für zulässig, kritisierte aber auch wiederholt: „Sie entschlagen sich exzessiv, über Dinge, die ganz klar am Tisch liegen.“

Zu einer längeren Geschäftsordnungsdiskussion führten Fragen zum Alois-Mock-Institut. Dabei behauptete Legat, der auch Aufsichtsrat von Admiral Sportwetten ist, dass dieses nach seinem „Kenntnisstand“ Teil des Ermittlungsverfahrens sei, was etwa Kollross in Zweifel zog. Nach mehrmaliger Nachfrage zu einer etwaigen Kooperation mit dem Alois-Mock-Institut meinte er persönlich davon aus den Medien erfahren zu haben, sonst sei ihm nichts erinnerlich. Er sei nicht in alle Kooperationsverträge eingebunden („Ich kenne nicht alle, bin nicht in jedes Detail involviert“). In seiner Abteilung gebe es viele fähige Mitarbeiter. Er gehe aber davon aus, dass Kooperationen immer in einem Vertrag abgebildet werden.