Klima-Aktionismus nach Zeltlager-Räumung in Wien

Das Zeltlager der Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR) am Wiener Michaelerplatz ist am Dienstag geräumt worden. Die Polizei schritt ein, weil die Aktion zuletzt keinen Manifestationscharakter mehr gehabt habe, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Nach zunächst fortgesetztem Protest, verließ die auf 50 Aktivisten angewachsene Gruppe den öffentlichen Platz. Der Aktionismus für mehr Klimaschutz ist damit aber nicht zu Ende, wie ein XR-Sprecher ankündigte.

Es liefen derzeit mehrere kleinere, dezentrale Aktionen über Wien verstreut, dabei ging es offenbar in erster Linie um Verkehrsblockaden. „Bei diesen sogenannten Swarmings werden Kreuzungen für mehrere Grünphasen blockiert“, erläuterte der XR-Sprecher. Etwa 100 Leute der Bewegung seien dafür in Gruppen unterwegs. Eine dieser Aktionen war die Blockade der Fahrspuren am Neubaugürtel am Abend. Der Innere Gürtel war ab der Stollgasse gesperrt, der Äußere Gürtel ab der Felberstraße, berichtete die Radio Wien Verkehrsredaktion. Es bildeten sich Staus. Die „Rebellen“ sind für ihre Aktionen zivilen Ungehorsams bekannt.