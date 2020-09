Fachkräfte stufen Österreich als umweltbewusst ein

Im ersten derartigen Report ging Finnland als der Sieger hervor, dahinter folgten mit Schweden, Norwegen, Österreich und der Schweiz am fünften Platz jeweils europäische Nationen, die zumindest in der Wahrnehmung der sogenannten Expats - Arbeitnehmern aus der meist gehobeneren Einkommensschicht - ein nachhaltiges Leben im Ausland ermöglichen. Am anderen Ende nahm in dieser Wertung Indien den letzten Platz ein, gefolgt von Kuwait, Ägypten, Indonesien und Vietnam auf Rang 56. Die USA landete auf dem 30. Platz.

Um in das Ranking aufgenommen zu werden, musste ein Land eine Stichprobe mit einer Mindestanzahl von 75 Teilnehmern aufweisen, was eine Gesamtheit von 60 Ländern ergab. Insgesamt nahmen laut der Angaben mehr als 15.000 Expats an der Umfrage teil, die in 181 Ländern und Territorien weltweit leben und 173 Nationalitäten repräsentieren, so das in München ansässige Netzwerk InterNations, das seit 2017 Teil der Xing-Betreiberfirma New Work SE ist.