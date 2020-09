Barcelona-Star Messi gibt Fehler zu und ruft zur Einheit auf

Mit einem leidenschaftlichen Appell hat Fußball-Superstar Lionel Messi den FC Barcelona und alle Anhänger zur Einheit aufgerufen und will damit einen Schlussstrich unter das unsägliche Transfer-Sommertheater ziehen. „Nach so vielen Meinungsverschiedenheiten möchte ich dem ein Ende setzen“, sagte der Argentinier in einem Interview der Tageszeitung „Sport“ und forderte: „Wir müssen uns als Barcelona-Fans zusammenschließen und daran glauben, dass das Beste noch kommt.“