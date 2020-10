Wiedersehen mit einem Stiefkind: Der Mond bekommt wieder Besuch

Schade, dass der kürzlich verstorbene Kinderbuchautor Sam McBratney die wiedergewonnene Zuneigung zum Mond nicht mehr erlebt. Einer der zwei Hasen aus seiner Geschichte „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ antwortet am Ende: „Bis zum Mond und zurück, so sehr habe ich dich lieb!“ Der Mond selbst hingegen wurde von der Raumfahrt in den vergangenen Jahrzehnten nicht wie ein geliebtes Wesen behandelt, eher wie ein Stiefkind. Das ändert sich langsam. Knapp 50 Jahre nach der letzten Apollo-Mission 1972 deutet viel darauf hin, dass jetzt die Zwillingsschwester von Zeus-Sohn Apollon zum Zug kommt, Artemis. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat vor wenigen Tagen die Kostenschätzung für das neue Mond-Programm namens Artemis bekannt gegeben.