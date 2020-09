Mehr als drei Viertel der Wiener Gastro-Gutscheine eingelöst

Laut Ressort wurden folglich 26,2 Mio. Euro an Guthaben abgerechnet, sind also an die Wirte geflossen. Der Gemeinderat hatte für die Aktion ein Maximalbudget von 39 Mio. Euro genehmigt. Gegen Speisen und nicht alkoholische Getränke konnte der Bon in allen teilnehmenden Lokalen werden. 3.720 Restaurants und Cafes meldeten sich als Partner.