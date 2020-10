Innsbruck – Kommt es unter den Bewohnern eines Mehrparteienhauses zum Streit, ist fast immer Lärmbelästigung die Ursache. „Bei den meisten Beschwerden geht es darum, dass sich Nachbarn nicht an die Ruhezeiten halten“, sagt Heidi Geisler, die bei der Neuen Heimat den Geschäftsbereich Hausverwaltung leitet. Ebenfalls ganz vorne unter den „Top 10“ der Auslöser für Kleinkriege unter Nachbarn: die Reinigung des Stiegenhauses.

In seinem Wohnhaus in Innsbruck schaut es „wild aus“, meint etwa ein Leser, der sich ratsuchend ans Ombudsteam wandte. Ein Bewohner hält sich nicht an den Putzplan, weshalb es immer wieder zu Konflikten kommt. „Was kann ich dagegen tun?“, fragt er.