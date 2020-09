25 Festnahmen bei Aktion gegen Kriminalität aus Westbalkan

25 Verdächtige sind im Rahmen einer europäischen Aktion gegen Kriminelle aus Südosteuropa in Österreich festgenommen worden. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch bekannt. Unter der Ägide der europäischen Polizeiagentur Europol fanden die „Joint Action Days South East Europe“ vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag statt. In allen beteiligten Ländern gab es dabei 166 Festnahmen. Im Fokus der Ermittler standen dabei Schlepper sowie Waffen- und Drogenschmuggler.