NGOs erneuern Evakuierungsappell an Regierung wegen Moria

Drei Wochen nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos rufen heimische Hilfsorganisationen die Bundesregierung erneut dazu auf, die Evakuierung besonders schutzbedürftiger Personen nach Österreich zu ermöglichen. Weder auf Lesbos noch auf den anderen griechischen Inseln habe sich die Lage entspannt, begründeten Ärzte ohne Grenzen (MSF), Rotes Kreuz, Caritas und Diakonie ihren Appell am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung.

Nur Zelte und Decken zu schicken, reiche nicht. „Evakuierungen sind das Gebot der Stunde“, so die vier Organisationen. In der türkis-grünen Koalition lehnt vor allem die ÖVP die Aufnahme Geflüchteter von den griechischen Inseln strikt ab. Stattdessen wurden etwa Hilfe für Griechenland in Form von Zelten, Decken und Hygienepaketen sowie eine Erhöhung des Auslandskatastrophenfonds (AKF) beschlossen.