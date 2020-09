Pkw kollidierte auf Bahnübergang bei Graz mit Zug: Verletzte

Ein Pkw ist am Mittwochvormittag in Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg) südwestlich von Graz auf einem unbeschranktem Bahnübergang gegen einen Regionalzug der GKB (Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH) geprallt. Dabei wurden zwei Autoinsassen schwer verletzt, wie die Einsatzorganisationen mitteilten. Zu dem Unfall kam es laut Feuerwehr gegen 10.30 Uhr, an einer übersichtlichen Stelle. Über den Unfallhergang und die Identität der Insassen war vorerst nichts bekannt.