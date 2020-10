SPÖ beklagt „Respektlosigkeit“ der türkis-grünen Regierenden

Wien – Die Sozialdemokraten nehmen den heutigen 100. Geburtstag der hiesigen Verfassung zum Anlass, um neuerlich das Verhalten der türkis-grünen Regierenden gegenüber dem Hohen Haus zu beklagen. Respektlos agierten diese, so wie das schon die türkis-blauen Koalitionäre getan hätten, befindet SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried: „Finanzminister Gernot Blümel wandelt mit Socken durch den Plenarsaal. Kanzler Sebastian Kurz starrt auf sein Handy, wenn Oppositionelle reden. Man spürt die Verachtung für das Parlament.“ Besonders manifestiere sich das am Umgang von Ministern mit Anfragen der Mandatare. „Gleichgeschaltet“ seien die Ressorts – dahingehend, „dass es keine Antworten gibt“. Drei SPÖ-Nationalratsabgeordnete nennen Beispiele; Anfragen und die Antworten dazu präsentieren sie. Sie habe etwa ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab 60 Fragen zu einer Causa gestellt – „und keine einzige beantwortet bekommen“, sagt Nurten Yilmaz. Alois Stöger sagt, dass er vom Kanzler habe wissen wollen, ob sich dieser in der Sache AUA mit der deutschen Kanzlerin getroffen habe. Nicht einmal da habe dieser Ja oder Nein gesagt: „Es gab nur Schwafel, Schwafel, Schwafel.“ Sie habe Blümel gefragt, ob er einen Laptop habe, sagt Julia Herr: „Wir bekamen eine Antwort zu seinem Handy. Ich weiß nicht, was man an dieser Frage nicht verstehen kann.“