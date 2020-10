Kunst mit Strahlkraft: Hilde-Zach-Kunststipendien vergeben

Katharina Cibulkas „Solange“-Installationen (hier 2018 am Innsbrucker Dom zu St. Jakob) sorgten international für Aufsehen.

Innsbruck – Die heurigen Hilde-Zach-Stipendien in der Sparte Kunst gehen an Katharina Cibulka und Janine Weger. Cibulka, Jahrgang 1975, erhält das mit 7000 Euro dotierte Hauptstipendium, Weger, Jahrgang 1993, das Kunstförderstipendium in Höhe von 3000 Euro.