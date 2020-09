Pompeo wirft China Ausmerzung der Religionsfreiheit vor

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Verfolgung religiöser Minderheiten in China bei einer Konferenz mit Vatikan-Vertretern als besonders schlimm kritisiert. „Nirgendwo wird die Religionsfreiheit mehr angegriffen als in China“, sagte Pompeo am Mittwoch bei einer Konferenz, die von der US-Botschaft am Heiligen Stuhl in Rom veranstaltet wurde.